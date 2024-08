In der Landeshauptstadt Magdeburg wissen nach dem Start des neuen Schuljahres mehr als hundert Kinder und Jugendliche noch nicht, in welche Schule sie gehen sollen. Grund hierfür ist nach Aussage der Landeshauptstadt Magdeburg als Schulträger eine noch nie dagewesene Zahl von Anträgen auf Schulwechsel. Kerstin Richter, Fachbereichsleiterin Schule und Sport in der Stadtverwaltung, bestätigte MDR SACHSEN-ANHALT, dass es bereits am Beginn der Ferien in einer Konferenz gelungen sei, 220 Anträge auf Schulwechsel zu bearbeiten und für die Kinder einen neuen Platz an einer weiterführenden Schule zu finden.