Schulabschluss nachholen: Duales Bildungsangebot als zweite Chance

Tom erzählt den neuen Achtklässlern, dass er im Straßenbau arbeitet und im zweiten Lehrjahr ist. Auch Tom hatte Schwierigkeiten in der Regelschule. "Nullbock" sagt er kurz und knapp. Der 23-jährige ist dankbar für die Chance, die er durch das "Produktive Lernen" erhalten hat. "Hätte ich das nicht angenommen, wäre ich bestimmt auf der Straße gelandet und würde nichts haben. Das 'Produktive Lernen' war das Beste, was mir passieren konnte."

An 24 Schulen in Sachsen-Anhalt gibt es dieses Bildungsangebot seit mehr als 20 Jahren. Wie erfolgreich "PL" ist, belegt eine Studie der Universität Magdeburg von 2022. Rund 450 Schülerinnen und Schüler sowie über 70 Lehrkräfte des "PL" wurden dazu an allen Standorten befragt. Das Ergebnis: "Rund 80 Prozent der Schülerinnen und Schüler, die bisher am Modellprojekt teilgenommen haben und mit hoher Wahrscheinlichkeit das reguläre Schulsystem ohne Abschluss verlassen hätten, erreichten durch das ‚Produktive Lernen in Schule und Betrieb‘ einen ersten anerkannten Schulabschluss", sagt die Leiterin der Untersuchung, Raphaela Porsch.