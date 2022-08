Das Thermostat auf 3 bedeutet 20 Grad. Bildrechte: dpa

Wie warm muss es mindestens am Arbeitsplatz sein? Die aktuelle Arbeitsstättenverordnung erklärt lediglich, dass Arbeitsräume "eine gesundheitlich zuträgliche Raumtemperatur" haben müssen, unter Berücksichtigung der körperlichen Belastung der Beschäftigten.



Näheres zu konkreten Raum- und Lufttemperaturen (gefühlte und gemessene Werte) wird in den "Technischen Regeln für Arbeitsstätten" (ASR) festgelegt. Derzeit werden dort 20 Grad in Arbeitsräumen bei leichter Arbeit im Sitzen definiert. Bei schwerer körperlicher Arbeit in Bewegung hingegen sind mindestens 12 Grad vorgesehen.