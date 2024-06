Gedenken in Magdeburg Schweigeminute für toten Polizisten aus Mannheim

07. Juni 2024, 16:23 Uhr

Eine Woche nach der Tat ist an den tödlichen Messerangriff auf einen Polizisten in Mannheim erinnert worden. Die Polizei des Landes Baden-Württemberg hatte zu einer bundesweiten Gedenkminute aufgerufen. Auch in Sachsen-Anhalt gedenken Beamte ihres Kollegen. In Magdeburg wehten Fahnen auf Halbmast.