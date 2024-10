Klub-WM SCM kämpft in Ägypten um Handball-Krone

Hauptinhalt

01. Oktober 2024, 14:19 Uhr

Es wird wieder Handball in der Wüste gespielt. Doch anstatt wie in den vergangenen Jahren nach Saudi-Arabien, sind die Handballer vom SC Magdeburg nun nach Ägypten gereist. Die IHF Men’s Club World Championship findet in diesem Jahr erstmals seit 2007, wieder auf afrikanischem Boden statt. Gespielt wird in der neuen, noch namenlosen Hauptstadt mitten in der Wüste.