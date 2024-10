Zum neuen Austragungsort sagte Wiegert, er habe "keine Ahnung gehabt, was uns da erwartet". Auf das Turnier hingegen hat er seine Mannschaft bestmöglich innerhalb kürzester Zeit vorbereitet. Das Ziel in Ägypten ist klar: Die Magdeburger Handballer wollen zum vierten Mal in Folge Klub-Weltmeister werden. Abgesehen vom sportlichen Erfolg winkt auch ein ordentliches Preisgeld. 2023 gab es für den Sieger 400.000 US-Dollar, in diesem Jahr ist es laut SCM-Geschäftsführer Marc Schmedt "leider etwas weniger." Die Prämien seien "in Summe etwa 30 Prozent geringer als noch im Vorjahr."