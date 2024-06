Bildrechte: IMAGO/Eibner

Triple-Sieger auf dem Rathausbalkon SCM feiert Meisterschaft auf dem Alten Markt

02. Juni 2024, 07:00 Uhr

Der SC Magdeburg will am Sonntag auf dem Alten Markt mit seinen Fans das Triple feiern. Zuvor spielt der SCM noch gegen die HSG Wetzlar. Danach wird die Meisterschale übergeben und scheidende Spieler verabschiedet. Nächstes Wochenende steht das Final Four der Champions League in Köln an.