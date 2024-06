Rathausbalkon SC Magdeburg feiert Triple mit Fans – und peilt nächsten Sieg an

Hauptinhalt

03. Juni 2024, 16:38 Uhr

Die Handballder des SC Magdeburg haben am Sonntag auf dem Alten Markt mit 4.000 Fans das Triple gefeiert. Die Mannschaft des SCM gewann diese Saison die Klub-WM, den DHB-Pokal und die Meisterschaft. Die Saison ist aber noch nicht vorbei. Nächstes Wochenende winkt beim Final Four der Champions League in Köln der nächste Titel.