"Du warst ein Partner, der im Vorfeld sich in unsere Planungen einklinkte. Ein toller Mensch, der sowohl vor und hinter der Bühne unzählige ebenbürtige Gespräche mit allen geführt hat. Ein guter Freund, der so manch einen unserer Künstler aufgebaut und ermutigt hat in all seinen Bestrebungen", heißt es beim CSD Magdeburg.