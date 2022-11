Du hattest mir damals angeboten, du würdest mich jederzeit unterstützen, wenn ich Hilfe bräuchte. Du würdest eine tolle Firma in Hamburg kennen, die auch deine Perücke hergestellt hat. Deine Stimme, dein Enthusiasmus, deine Zuversicht – ich habe sie noch immer in meinem Messenger gespeichert. An diesem Tag hast du meine Schultern beherzt berührt, mir in die Augen gesehen und mit fester Stimme gesagt, dass es nicht schlimm werden würde, alles gutgehen würde, ich keine Angst haben bräuchte. Ich habe fast geheult vor Dankbarkeit. Du warst zu einer Kontrolluntersuchung da, hattest auch Zuversicht für dich. Das war der Termin, bei dem sie festgestellt hatten, dass die Leukämie zurück ist.

Am Donnerstag vor deinem Tod war ich in deinem Salon. Die Stimmung war gedrückt. Ich fragte meinen liebsten Stamm-Friseur Colin, ob mit dir alles in Ordnung sei. Ich hatte dich lange nicht gesehen. Colin sagte mir, die Ärzt:innen hätten dir geraten, schnell all das zu machen, was du schon immer mal machen wolltest. Ich hatte nicht mal den Funken einer Ahnung, wie schnell das alles gehen würde.