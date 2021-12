Gedreht wurde "7 vs. Wild" an einem einsamen See in Mittelschweden – "Ende Sommer, Anfang Herbst", sagt Fritz Meinecke, "damit das Wetter auch etwas unbeständig ist, sonst wäre es zu langweilig". Neben der Kleidung am Körper durften die Teilnehmer nur sieben selbst gewählte Gegenstände wie Schlafsack, Feuerzeug und Messer dabeihaben. Mit Kameras filmen sie, was sie erleben und wie sie überleben.