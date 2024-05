Polizei Magdeburg: Mutmaßlicher Sexualstraftäter gefasst

11. Mai 2024, 14:38 Uhr

Ein mutmaßlicher Sexualstraftäter ist am Freitag in Magdeburg von der Polizei festgenommen worden. Vier Frauen hatten unabhängig voneinander Sexualdelikte bei der Polizei gemeldet. Der mutmaßliche Täter wurde in Buckau gestellt.