2001 hat Guido Schwirzke den Prinzzclub gegründet. Seitdem ist in Sachen Sexismus und #MeToo einiges passiert. Wenn der Club auf Social Media heute Veranstaltungen postet, dann findet sich auch immer ein Hinweis zum Umgang mit sexuellen Übergriffen: "Alle Mitarbeiter*innen des Prinzzclub bitten Euch ganz herzlich: Wenn ihr belästigt oder diskriminiert werdet oder andere seht, die davon betroffen sind, sprecht unser Barpersonal oder die Security an. So haben wir die Möglichkeit, eine Atmosphäre zu schaffen, in der Ihr gerne feiert und wir gerne arbeiten", kann man auf der Facebook-Seite lesen.

Die Security regelt, wer in den Club darf

Mit freundlichen Bitten allein ist es oftmals allerdings nicht getan. Ein weiterer wichtiger Baustein im Club-Alltag ist deshalb die Security. Für die Selektion an der Tür gebe es Vorschriften, die Guido Schwirzke allerdings nicht im Einzelnen öffentlich erwähnen will. Größere Männergruppen würden es beispielsweise nicht ohne Weiteres in den Club schaffen. Grundsätzlich schaue man immer, dass die Balance stimme.

Also, dass der Anteil an Frauen und Männern ausgeglichen sei beziehungsweise, dass mehr Frauen als Männer im Club sind. "Wir achten natürlich auch darauf, wie das Verhalten an der Tür ist", so Schwirzke. Die Security beobachte die Gäste in der Schlange und entscheide dann, wer rein darf und wer nicht. Schon am Eingang des Clubs entscheidet die Security, wer rein darf und wer nicht. Bildrechte: MDR/Sarah-Maria Köpf

Statistik: Fast jede Frau hat sexuelle Belästigung erlebt

Wenn die Partys im Prinzzclub losgehen, dann ist es Barchefin Yvonne Jantzen, die unter den dröhnenden Bässen der Musik ebenfalls ein Auge auf die Gäste hat. Sie sei geschult, darauf zu achten, dass sich niemand unwohl fühlt, erzählt die 33-Jährige. Bereits seit zehn Jahren steht sie neben ihrem Studium bei Guido Schwirzke hinter dem Tresen.

Seit der Club mehr auf das Thema achte, hätten die Belästigungen abgenommen, hat Jantzen beobachtet. Ganz vermeiden ließen sich Sexismus und sexuelle Übergriffe aber nicht. Auch als Barkeeperin habe sie damit regelmäßig Erfahrung machen müssen. "Es kommt häufig vor, dass man angefasst wird, wo man es nicht möchte oder jemand besonders nah kommt, weil sie dich vielleicht nicht ganz verstanden haben. Mit Absicht natürlich. Das passiert halt immer noch." Oft sei das dem Alkohol geschuldet.

"Wahrscheinlich kann fast jede Frau sagen, dass sie schon einmal Opfer von sexueller Belästigung war", meint Jantzen. Eine Studie der Hochschule Merseburg aus dem Jahr 2020 kommt zu einem ähnlichen Ergebnis: Demnach gaben 97 Prozent von rund 2.000 befragten Frauen an, schon einmal eine Form sexueller Belästigung erlebt zu haben – sei es im Club oder im Alltag.

Yvonne Jantzen arbeitet seit rund zehn Jahren als Barkeeperin. Auch sie hat schon häufiger sexuelle Belästigung erlebt. Bildrechte: MDR/Engin Haupt Dass Diskotheken häufig Orte für Übergriffe sind, hat Gründe. Neben dem Alkohol ist es vor allem die Dunkelheit der Club-Räume, die die Hemmschwelle sinken lässt. Wenn Yvonne Jantzen selbst feiern geht, fühle sie sich deshalb wohler, wenn der Club heller und besser beleuchtet ist. Auch Security-Präsenz und die Anwesenheit mehrerer Freundinnen gebe ihr Sicherheit, sagt sie.

Hilfe mit Awareness-Teams und Codewort