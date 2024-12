Mehr Sicherheitspersonal bei MVB Fahrgäste in Magdeburg sollen sich besser geschützt fühlen

05. Dezember 2024, 19:08 Uhr

Wer abends und nachts mit Bus und Bahn der Magdeburger Verkehrsbetriebe unterwegs ist, könnte von nun an auf ein Sicherheitsteam treffen. Fahrgäste sollen sich so sicher fühlen. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Übergriffe im Öffentlichen Personennahverkehr und an Haltestellen gestiegen. Anderswo hat man gute Erfahrungen mit Sicherheitsteams gemacht.