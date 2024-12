Christian Schneider ist Sachverständiger für Zufahrtsschutz und hat zahlreiche Veranstaltungen und Gebäude abgesichert. Im Interview mit MDR SACHSEN-ANHALT kritisiert er nach dem Anschlag den Zufahrtsschutz für den Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Er sagte, dieser habe nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprochen.

Christian Schneider: Die Regelung sieht so aus, dass alle offenen Stellen, also alle möglichen Angriffsrouten, so geschützt werden müssen, dass eine unautorisierte Einfahrt gar nicht möglich ist. Wenn wir jetzt über offene oder nicht offene oder teilweise offene Rettungswege sprechen: das ist ein zentraler Teil eines Zufahrtsschutzkonzeptes, das nach allgemein anerkannten Regeln der Technik durchgeführt wird. Wenn man da jetzt überhaupt drüber reden muss, dann ist offensichtlich die Regelung nicht eingehalten worden.