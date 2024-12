In den Bussen und Bahnen der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) sind künftig Sicherheitsteams unterwegs. Sie sollen den Fahrgästen vor allem in den Abend- und Nachtstunden ein sicheres Gefühl geben. "Unsere Fahrgäste sollen sich zu jeder Zeit sicher fühlen", sagte am Donnerstag MVB-Geschäftsführerin Birgit Münster-Rendel in Magdeburg.

Sicherheitsteam täglich zwischen 20 Uhr und 4 Uhr im Einsatz

Bildrechte: MDR/Julia Heundorf Speziell geschulte Sicherheitsteams sollen demnach täglich ab 20 Uhr bis 4 Uhr auf den Linien im Einsatz sein. Sie würden von einer mobilen Einheit mit einem Einsatzfahrzeug und einem weiteren Mitarbeiter unterstützt. "Im besten Fall wirken unsere Sicherheitskräfte allein durch ihre Präsenz präventiv", so Münster-Rendel.



Die Sicherheitsteams sollen zusätzlich Fahrscheinkontrollen übernehmen und in den Abendstunden die Kontrolldichte erhöhen, hieß es. Neben der Präsenz der Sicherheitsteams setzt die MVB auch auf Videoüberwachung in neu beschafften Fahrzeugen, flächendeckenden Digitalfunk und auf die rund um die Uhr besetzte MVB-Leitstelle.

Positive Erfahrungen bei der Havag

Mit der Einführung eines Sicherheitsdienstes sind die MVB in Sachsen-Anhalt jedoch nicht die Ersten. Die Hallesche Verkehrs AG (Havag) setzt schon länger darauf. Die Erfahrungen mit dem Sicherheitsdienst seien grundsätzlich gut, teilte der ÖPNV-Dienstleister aus Halle mit.

Anfang des Jahres hatte die Havag das Angebot in den Morgenstunden erweitert und eine "schnelle Einsatztruppe" eingeführt. Diese besteht aus drei Mitarbeitenden, die vom Fahrpersonal angefordert werden können und in kurzer Zeit vor Ort sein sollen.

"Diese Erweiterung wird von Fahrgästen und Fahrern gleichermaßen positiv bewertet", teilte eine Havag-Sprecherin mit. Zudem sei seit der Einführung des Tagesdienstes auch die Zahl von Vandalismus und anderen Störungen "deutlich zurückgegangen", hieß es.

Anstieg der Übergriffe im ÖPNV