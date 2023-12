Daraufhin berechnete der Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt (BLSA) eine Variante mit sogenannten "dachintegrierten" Panelen. Diese allerdings wäre sehr teuer und würde sich erst nach fast 40 Jahren amortisieren. Die Folge: Das Projekt wurde abgesagt. "Der Ältestenrat des Landtages von Sachsen-Anhalt hat in seiner 23. Sitzung am 22. Juni 2023 wegen fehlender Wirtschaftlichkeit entschieden, dass die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Landtagsgebäude seitens des Landtages nicht weiterverfolgt wird", schreibt Dorothee Bodewein, Pressepsrecherin des Landtages, auf MDR-Anfrage.

"Am Ende des Tages gab es tatsächlich die Debatte: Wollen wir es wegen der Signalwirkung trotzdem machen?", erzählt Wulf Gallert. Dies hätte allerdings einen anderen Eindruck zur Folge gehabt: Dass Geld dem Landtag egal sei. "Im Endeffekt gab es dann die Diskussion, ob man diese Signalwirkung haben will. Und dann hat man sich in der Abwägung dafür entschieden: Nein, denn auch diese Signalwirkung wäre fatal", sagt er.