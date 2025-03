Am Freitag hat sich in Magdeburg erstmals der Sonderausschuss der Stadt mit dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt im vergangenen Dezember beschäftigt. Die Stadt will mit dem Ausschuss nach eigenen Angaben die städtischen Sicherheitsvorkehrungen und das Sicherheitskonzept analysieren.

700 Seiten wurden den Mitgliedern des Sonderausschusses bei der ersten Sitzung ausgehändigt. Daraus sollen demnach Schlüsse für künftige Weihnachtsmärkte und Großveranstaltungen in Magdeburg und deren Absicherung gezogen werden. Im Mittelpunkt der ersten Sitzung stand die Frage, ob und wo es auch in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt geben soll.

Eine Verlagerung des Weihnachtsmarktes an einen anderen Standort sei denkbar. Borris berichtete von einem Erlebnis mit einem Schulkind: "Ich hatte in einer Kinder- und Jugendsprechstunde ein kleines Mädchen aus der dritten Klasse. Sie ist so gerne mit ihrer Familie auf den Weihnachtsmarkt gegangen und hat gesagt, sie hat schon ein wenig Angst und möchte eigentlich nicht hingehen. Aber auf der anderen Seite, wenn das eben nicht stattfinden würde auf dem Alten Markt, dann hätte der Täter ja erreicht, was er erreichen wollte, und das möchte sie nicht."