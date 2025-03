In Magdeburg soll es auch in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt geben. Das ist am Donnerstag das Ergebnis des Sonderausschusses der Stadt, der sich mit der Aufarbeitung des Anschlags Ende vergangenen Jahres befasst. Die Mehrheit sprach sich für einen Weihnachtsmarkt aus.

Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT gab es aber auch Kritik. So hatte die Gartenpartei angeregt, die Bürgerinnen und Bürger zu befragen, ob und wie in diesem Jahr ein Weihnachtsmarkt stattfinden kann. Vor dem Hintergrund von sechs Toten und mehr als 300 Verletzten könne es kein "Weiter so" geben, mahnte etwa der Fraktionsvorsitzende Roland Zander an. Sein Vorschlag fand im Ausschuss aber keine Zustimmung bei den anderen Fraktionen. Sie verwiesen darauf, dass zu wenig Zeit für eine Bürgerbefragung sei.