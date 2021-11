Im Zuge der Fusion beider Sparkassen sind auch Filialen im Jerichower Land geschlossen worden – die in Burg-Ost sowie die kleine Filiale samt Geldautomat in Tucheim bei Genthin. Nach Angaben des Kreditinstitutes waren beide Filialen unwirtschaftlich. Das liege auch an einem veränderten Kundenverhalten und daran, dass mehr Menschen ihre Überweisungen online erledigen. Der Ortschaftsrat von Tucheim hatte die Schließung in einem offenen Brief zuletzt scharf kritisiert. Mit Schließungen wie dieser werde der ländliche Raum abgeschnitten.