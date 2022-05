Der Förderverein "Neue Synagoge Magdeburg" unter Leitung der evangelischen, ehemaligen Dompredigerin Waltraut Zachhuber, hat sich vielen Jahren für den Neubau im Stadtzentrum eingesetzt. "Es ist schön, dass mit der zukünftigen Synagoge jüdisches Leben in Magdeburg wieder einen guten und sichtbaren Platz haben wird - 85 Jahre nach der Zerstörung der alten Magdeburger Synagoge", erklärte der Verein vorab. Schon im September 2019 hatte der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg für das Projekt die Schenkung des Grundstückes Julius-Bremer-Straße 3 beschlossen. Der Neubau soll Ende 2023 eingeweiht werden.

Die Gesamtkosten für den Bau werden sich den Angaben zufolge voraussichtlich auf 3,4 Millionen Euro belaufen. Der Förderverein hat bereits 400.000 Euro an Spenden für das Projekt gesammelt. Das Land gibt einen Zuschuss in Höhe von 2,8 Millionen Euro.

Die neue Synagoge wird ganz in der Nähe der alten Synagoge errichtet, die 1938 von den Nationalsozialisten während der Pogromnacht zerstört worden war. 1933 hatte die jüdische Gemeinde rund 2300 Mitglieder, 1945 waren es nur noch 83. Seit 1990 ist sie vor allem durch Übersiedler aus der ehemaligen Sowjetunion auf etwa 500 Mitglieder angewachsen. Neben der orthodoxen Synagogengemeinde gibt es auch eine liberale Gemeinde, die der Union Progessiver Juden angehört. Sie will den Neubau nicht nutzen, weil dort Gottesdienste nur nach orthodoxem Ritus gehalten werden sollen.

Auch in Dessau-Roßlau entsteht derzeit eine Synagoge. Sie soll in diesem Jahr fertig werden, wie Haseloff sagte. Im Februar war Richtfest gefeiert worden. Auf dem Grundstück für den Neubau stand nach Angaben der Stadt Dessau-Roßlau einst die Dessauer Synagoge. Diese wurde in der Pogromnacht vom 9. November 1938 von den Nationalsozialisten angezündet und zerstört.