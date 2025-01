Die hohe Spendenbereitschaft nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt sei ein Zeichen für den großen Zusammenhalt und das Gemeinschaftsgefühl in Magdeburg, sagt Stadtsprecher Michael Reif. Nun gehe es darum, das Geld an die Betroffenen zu verteilen: "Das wollen wir zum einen schnellstmöglich machen, zum anderen aber rechtssicher." Dazu arbeitet die Stadtverwaltung derzeit an einer sogenannten Richtlinie, die die Verteilung an die Betroffenen regeln soll. Diese Richtlinie schafft die Voraussetzung dafür, dass die Gelder am Ende tatsächlich fließen können.