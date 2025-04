Nun gab es schon am Abend die ersten, die auf Instagram und Facebook spöttisch und leicht genervt anmerkten, es sei ja toll, dass man nun einen City-Tunnel habe, an dem jahrelang gebaut worden sei. Blöd sei nur, dass dabei offenbar nicht überprüft worden sei, wie es um die Zufahrt zum Tunnel steht. Aber hey: Hauptsache City-Tunnel! Dazu muss man wissen, dass es in Magdeburg nicht wenige gibt, die den Bau dieses millionenschweren Tunnels nicht unbedingt als notwendig erachtet haben. Sei es drum.

So menschlich nachvollziehbar diese Argumentation und die vielen Fragen auch sind: Eine Alternative zur jetzigen Sperrung gibt es wohl kaum. Seit dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden im September vergangenen Jahres wird in Deutschland besonders auf den Zustand der Brücken geachtet. Und das ist gut und richtig. Schließlich sind auch in Sachsen-Anhalt viele Brücken in verheerendem Zustand. Und ganz ehrlich: Wer will schon verantworten, dass ein solch kolossales Bauwerk einstürzt, im schlimmsten (und im Falle der Brücke über den Damaschkeplatz durchaus wahrscheinlichen Fall) Menschen unter sich begräbt?