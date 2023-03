Die Kreuzung Otto-von-Guericke-Straße und Ernst-Reuter-Allee in Magdeburg ist seit Montag fünf Tage lang voll gesperrt. Bald können Magdeburger allerdings wieder aufatmen: An der Kreuzung am City Carré sollen die Baustellenampel und die Absperrung abgebaut werden, sodass ab Samstag, dem 1. April, sowohl die Kreuzung als auch der Tunnel selbst für den Verkehr freigegeben werden können.