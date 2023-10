Bauarbeiten am Bahnknotenpunkt Hauptbahnhof Magdeburg am Wochenende gesperrt

Bahnreisende in Magdeburg müssen sich am Wochenende auf Änderungen einstellen. Grund ist die Sperrung der Hauptbahnhofs. Die meisten Fern- und Regionalzüge machen am Bahnhof Neustadt kehrt.