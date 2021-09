Aufgrund der Baustelle am Heumarkt kann die MVB die Haltestellen "Am Cracauer Tor" und "Mehringstraße" nicht anfahren. Für Anwohnerinnen und Anwohner am Heumarkt sowie am Werder werde ein Pendelbus eingesetzt. Dieser verkehrt laut MVB zwischen Allee-Center, Zollhaus und Heumarkt.