Neuer Fahrplan ab September Keine Straßenbahnen über Strombrückenzug in Magdeburg

In Magdeburg werden die alte Zollbrücke und die Anna-Ebert-Brücke ab dem 4. September für den Straßenbahnverkehr gesperrt. Für mehr als drei Monate fahren dann keine Straßenbahnen mehr in den Stadtteil Cracau. Nach 137 Jahren fährt damit zum letzten Mal eine Tram über den alten Brückenzug an der Zollelbe. Grund für die Sperrung sind die Bauarbeiten am neuen Strombrückenzug.