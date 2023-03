Die feierliche Präsentation im Palais am Fürstenwall täuscht über eine durchaus bedenkliche Entwicklung hinweg: Denn seit der Jahrtausendwende nehmen immer weniger Sportlerinnen und Sportler aus Sachsen-Anhalt an den Olympischen und Paralympischen Spielen teil. Während es im Jahr 2000 in Sydney noch 37 Athletinnen und Athleten waren, nahmen 2021 in Tokio nur noch 21 Sportlerinnen und Sportler aus Sachsen-Anhalt teil – Tendenz weiter sinkend.