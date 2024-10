Das Land finanziere zudem per Vertrag die Entwicklung des Projektes "Netzwerk Evidence" (Netzwerk Beweis). Dabei werden laut Sozialministerium Beschäftigte in Krankenhäusern und Praxen in ganz Sachsen-Anhalt geschult, um die vertrauliche Spurensicherung möglichst nahe am Wohnort der Betroffenen anbieten zu können.