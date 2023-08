Der Stadtrat in Magdeburg spricht am Donnerstag über die geplanten höheren Kosten für die Sanierung der Stadthalle. Aus einem Ratsbeschluss geht hervor, dass sich die Baukosten auf 91,7 Millionen Euro erhöhen sollen, also um rund 22 Millionen Euro. Weitere Kostensteigerungen seien nicht ausgeschlossen.