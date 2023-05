Prämonstratenserberg Magdeburg will Flächen in der Innenstadt bebauen

Die Stadt Magdeburg will die Innenstadt entwickeln und freie Flächen bebauen, konkret den sogenannten Prämonstratenserberg hinter dem Allee-Center und Flächen um die Jakobstraße. Ein Stadtplaner sagte, man würde solche Freiflächen in der Innenstadt nicht erwarten. Es gibt bereits einen Grundsatzbeschluss vom Stadtrat, jedoch auch eine Bürgerinitiative, die die Freiflächen erhalten will.