Stadtrat Magdeburg gibt Geld für zwei Bauprojekte im Stadtrat frei

Bauprojekte im Stadtpark Stadtrat Magdeburg gibt Geld für Hyparschale und Albinmüller-Turm frei

Hauptinhalt

Die Hyparschale in Magdeburg soll Möbel und Technik bekommen. Das Geld dafür hat der Stadtrat am Donnerstag freigegeben. Zudem wurde ein Neubau am Albinmüller-Turm genehmigt, der mehr als eine Million Euro kosten soll.