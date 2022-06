Ansiedlung des Chipherstelles Stadtrat Magdeburg stimmt über Bebauungsplan für Intel-Gelände ab

Hauptinhalt

Der Stadtrat in Magdeburg will in seiner Sitzung am Donnerstag über den Bebauungsplan für das Intel-Gelände auf dem Eulenberg abstimmen. Vor der Ansiedlung müssen bestimmte Umweltmaßnahmen umgesetzt werden. Auch über den Radentscheid für eine fahrradfreundlichere Stadt stimmt der Stadtrat ab.