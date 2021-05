Der Stadtrat in Magdeburg hält am kostenlosen Schülerticket fest. Und das, obwohl das Landesverwaltungsamt als Prüfbehörde das Vorhaben wegen schlechter Haushaltslage untersagt hatte. Die Mehrheit der Stadträte stimmte am Donnerstag dafür, gegen eine entsprechende Verfügung Widerspruch einzulegen. Die Stadträte beharren darauf, dass sie den Beschluss für das Ticket bereits weit vor der Corona-Pandemie gefasst hätten und dieser sei von der Prüfbehörde nicht beanstandet worden, sondern nur Einzelheiten der Umsetzung.



Mirko Stage von der Fraktion Grünen/Future sagte im Stadtrat. Für seine Partei sei das Vorhaben außerdem keine zusätzliche freiwillige Leistung, die auf die Stadt zukäme. Vielmehr verwies er auf den "Masterplan 100 % Klimaschutz", den die Stadt beschlossen hätte. Darin hätte sich die Stadt zu mehr Teilhabe- und Klimagerechtigkeit verpflichtet und auch dafür ausgesprochen eine Verkehrswende voranzutreiben.