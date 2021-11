Die ursprünglichen Planungen für den Strombrückenzug hatten Kosten in Höhe von 120 Millionen Euro vorgesehen. Allerdings gab es Probleme beim Vergabeverfahren: Die Stadt hatte sich für das günstigste Angebot entschieden. Ein anderer Baukonzern hatte deshalb eine Nachprüfung gefordert. Das Ergebnis: Das Ausschreibungsverfahren zog sich in die Länge und der Stadtrat musste Mehrkosten in Höhe von 38 Millionen Euro zustimmen.