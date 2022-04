Mit "Single" ist in der Statistik der Stadt Magdeburg nicht der Beziehungsstatus gemeint, sondern "Personen, die allein wohnen und wirtschaften". Anteilig an allen Haushalten liegt in der Altstadt der Anteil der Einpersonenhaushalte mit 65 Prozent am höchsten. In ganz Magdeburg besteht etwa jeder zweite Haushalt (53 Prozent) nur aus einer Person, in Prester ist der Anteil mit 25 Prozent am niedrigsten.