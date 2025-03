Ein ausgeleuchtetes Foto Set-up in Magdeburg, ein Spender, der fürs Foto mit Tampons befüllt wird, ein Team aus Menschen unter dreißig. Das ist typisch im Start-up Periodically. Beim Fotoshooting wird der Star des Start-ups für Werbemaßnahmen abgelichtet: ein Spender für Tampons und Binden. Bildrechte: MDR/Denny Ebeling

Katharina Weißig und Corvin Groß haben mit ihrer Geschäftsidee einen Traumstart hingelegt. Kunden, die ihre Spender kaufen, sind unter anderem Firmen, Städte, Schulen und Universitäten. Sie stellen die Spender mit Periodenprodukten auf ihren Toiletten auf. Die Toilettengängerinnen können diese dann kostenlos benutzen. Dabei entstand die Idee zum Start-up durch eine eigene Erfahrung. Bildrechte: MDR / Denny Eberling

Die 26-jährige Katharina Weißig erinnert sich: "Ich habe im dritten Semester meines Medizinstudiums spontan unerwartet meine Menstruation bekommen und hatte keine Binden oder Tampons dabei. Auf dem Nachhauseweg habe ich dann darüber nachgedacht, wie es sein kann, dass Toilettenpapier auf jeder Toilette kostenfrei vorhanden ist, aber Menstruationsprodukte nicht, obwohl die für uns Frauen eben mindestens genauso wichtig sind."

Weniger Start-ups in Sachsen-Anhalt

Bildrechte: MDR/Denny Ebeling Sie gründeten 2021 und generierten gleich im ersten Jahr mit ihren Spendern einen siebenstelligen Umsatz. Und das, obwohl Sachsen-Anhalt nicht gerade als Durchstarter-Bundesland für Start-ups gilt. Die Zahlen zeigen: Laut einer Umfrage des Bundesverbands Deutsche Startups hatten nur 0,8 Prozent aller antwortenden Start-ups ihren Hauptsitz in Sachsen-Anhalt. Auch in anderen ostdeutschen Bundesländern – ausgenommen Berlin – waren es weniger als im Durchschnitt.



Katharina Weißig erinnert sich an die Anfangszeit ihrer Start-up-Gründung: "Ich fand es recht schwierig, weil es keine Startup-Landschaft gibt, es gibt keine Startup-Netzwerke. Man steht alleine da. Es gibt nicht viele Leute, mit denen man sich austauschen kann." Heute würden sie gelegentlich von Menschen aus Sachsen-Anhalt um Rat gefragt, die gründen wollen.

Stichwort: Das sind Start-ups Start-ups sind neu gegründete Unternehmen, die zur Verwirklichung einer innovativen Geschäftsidee gegründet werden. Im Startup-Business spielt das sogenannte "Start-up-Ökosystem" eine wichtige Rolle. Dazu zählen Faktoren, die tendenziell eher Erfolg versprechen, zum Beispiel die räumliche Nähe zu Universitäten, zu anderen Startups und zu Institutionen wie Hubs, die Start-ups beraten und vernetzen.

Im Magdeburger Start-up Periodically bekamen sie Unterstützung von einem benachbarten Unternehmen, erzählt Corvin Groß: "Wir hatten einen ganz klasse Nachbarn, der uns geholfen hat, die ersten Paletten zu verschicken, weil wir das nicht machen konnten aus meinem Wohnzimmer heraus. Manchmal braucht man gar kein riesiges Netzwerk oder spezielle Kontakte, manchmal geht man wirklich einfach zum Nachbarn." Bildrechte: MDR/Denny Ebeling

Manchmal braucht man gar kein riesiges Netzwerk oder spezielle Kontakte, manchmal geht man wirklich einfach zum Nachbarn. Corvin Groß Start-up-Gründer in Magdeburg

Nur ein "Hub" in Sachsen-Anhalt

Um die Start-up-Landschaft zu verbessern, hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 25 sogenannte de:hubs (steht für digital ecosystems germany) initiiert. Sie sollen für Vernetzung und Austausch sorgen. Laut dem Ministerium hat Sachsen-Anhalt einen de:hub. Er befindet sich in Halle und Blankenburg. Es gibt ihn allerdings erst seit 2024. Das Ministerium schreibt: ,"[...] inzwischen findet sich in allen ostdeutschen Bundesländern ein de:hub, der zur Vernetzung zwischen Start-ups und etablierter Wirtschaft beiträgt. Die Standorte sind in Jena, Dresden, Leipzig, Halle, Potsdam und Rostock." Mit den Hubs sollen digitale Innovationen gefördert werden und Forschung, Start-ups und Wirtschaft vernetzt werden. Der Sachsen-Anhalter Hub befasst sich mit Life Science und Bioeconomy. Bildrechte: MDR/Denny Ebeling