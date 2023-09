Für den Physiker Stefan Röll geht in Magdeburg ein Traum in Erfüllung. Der Franke leitet seit sechs Jahren die Firma Neoscan Solutions und hat mit seinen Ingenieuren ein besonderes MRT-Verfahren entwickelt, das weltweit seinesgleichen sucht. 14 Tesla stark soll der Magnetresonanztomograph sein. Sieben niederländische Universitäten haben den Auftrag dafür nach Magdeburg gegeben.

Die Firma forscht und entwickelt hier in direkter Nähe zur Universität. Dadurch haben Physiker Röll und seine Kollegen auch einen guten Zugang zu Fachkräften. Viele jetzigen Mitarbeiter sind als Werkstudierende gekommen und dann geblieben. "Wir kriegen hier hervorragend ausgebildete junge Leute, die wirklich motiviert dabei sind", so Röll.

Was macht ein MRT? Bei der Magnetresonanztomographie (MRT) werden Patienten in ein Magnetfeld gefahren. Dabei wird die Wirkung der Magneten auf den Körper gemessen und ein Computer entwickelt aus diesen Daten Bilder. Diese heißen Kernspintomogramme und geben einen besonders hochauflösenden Einblick in den Körper. Mediziner können dann aus diesen Aufnahmen mögliche Diagnosen stellen. Die Magnetresonanztherapie kommt im Vergleich zur Computertomographie ohne schädliche Röntgenstrahlen aus und wird daher oft bei Kindern angewendet.

Röll und seine Mitarbeiter haben sich früh für einen anderen Weg entschieden und nutzen einen Draht, der bei höheren Temperaturen betrieben werden kann und höhere Feldstärken erreicht. "Der Knackpunkt ist, dass wir einen Hochtemperatur-Supraleiter verbauen. Und dadurch haben wir einen viel geringeren Aufwand, als an einem normalen MRT. Wir brauchen kein flüssiges Helium zum Kühlen und schaffen uns damit eine ganze Reihe von Problemen vom Hals. So können wir deshalb auch diese extremen Feldstärken bei 14 Tesla sehr gut erreichen. Das Besondere an unserem Draht ist, dass man ihn wiederverwenden kann."

In dem gelben Draht, der ein wenig an alte Tonbänder erinnert, sind Bismut, Kalzium und Kupferoxid in einer Legierung enthalten, um die Ableitung der Hitze zu ermöglichen. Der 14-Tesla-MRT ist eine Weltneuheit, die in Magdeburg in den kommenden drei Jahren gebaut werden soll. Für die Firma Neoscan ist das der größte Auftrag seit Firmengründung 2017.