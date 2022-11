D ie "Letzte Generation" steht für ihre Protestaktionen häufig in der Kritik. So äußerte sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), nach der Vielzahl von Aktionen der Initiative, deutlich. "Ich gebe gerne zu, dass ich das nicht gut finde, wenn jetzt Kunstwerke irgendwie bemalt oder mit Brei beworfen werden", so Scholz.

In Magdeburg hatten sich drei Aktivisten an der Fahrbahn festgeklebt. Zwei der drei Fahrspuren waren zwischenzeitlich gesperrt. Bildrechte: dpa

Die Debatte rund um die "Letzte Generation" verschärfte sich weiter, als ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr Berlin, am Montag des 3. November, verspätet zu einem Unfallort eintraf. Eine Radfahrerin verunglückte bei einem Unfall mit einem Betonmischer schwer. Nach dem Eintreffen der Sanitäter vor Ort wurde festgestellt, dass nur ein Spezialfahrzeug die Frau befreien könne. Dieses Fahrzeug befand sich jedoch in einem Stau, welcher von einer Protestaktion der letzten Generation ausgelöst wurde. Die Frau starb wenige Tage nach dem Unglück aufgrund ihrer Verletzungen .

In Weimar in Thüringen hatte die Polizei am Freitag eine geplante Demo-Aktion der umstrittenen Protestgruppe verhindert. Wie die Polizei mitteilte, hatte sie Platzverweise an Personen verteilt, die mit Farbeimern und Kleber in der Stadt aufgegriffen wurden. Die Beamten haben nach eigenen Angaben auf einen anonymen Hinweis reagiert.