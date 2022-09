Das Energiesparkonzept Magdeburgs sieht demnach mehrere Stufen vor. In der ersten Stufe sollen Strom und Wärme gespart werden, in dem etwa die Temperaturen in städtischen Gebäuden gesenkt werden. In Schwimmbädern gingen die Temperaturen schon um ein Grad runter, in Sporthallen sollen nur noch auf 15 bis 17 Grad geheizt werden, in den Verwaltungsgebäuden wie etwa dem Rathaus auf 19 Grad. Die Heizzeiten und Öffnungszeiten sollen teilweise reduziert werden, vom 23. Dezember bis zum zweiten Januar sollen die Verwaltungsgebäude ganz schließen.