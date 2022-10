Schwartz hat in Mainz studiert und in Berlin promoviert, hatte Gast- und Honorarprofessuren in Städten wie Paris oder Montréal. Was genau macht da eigentlich den Reiz von Magdeburg aus? Für die Musikwissenschaftlerin sind es die Kulturangebote. "Die kulturelle Vielfalt gibt es hier auch", sagt Schwartz. "Magdeburg entwickelt sich und ist in der Lage, die positiven Seiten und seine Vielfalt besser herauszustellen." Mit Blick auf den Wissenschaftsstandort sei bei der Außenwirkung noch Potenzial, Schwartz will mithelfen, das zu verbessern. Mit der Art von "regionalkultureller Vielfalt" vor Ort fühle sie sich aber sehr wohl – und verweist auf Oper, Orchester, Theater und Puppentheater sowie kleinere Projekte in der Stadt. "In Magdeburg gibt’s ‘ne gute Lebenssituation." Dankbar sei die dabei auch, viele Wege entspannt mit dem Fahrrad erledigen zu können.