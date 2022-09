Bei einer mehrstündigen Verkehrskontrolle auf der Magdeburger Sternbrücke hat die Polizei am Mittwoch keine Abstandsverstöße von Autofahrern beim Überholen von Radfahrern festgestellt. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) in Magdeburg hatte zuletzt kritisiert, dass der Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen Fahrrad und Auto in 50 Prozent aller Fälle auf der Sternbrücke unterschritten würde.