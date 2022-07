Urteil 62-Jähriger muss wegen Steuerbetrugs in Millionenhöhe hinter Gitter

Das Landgericht Magdeburg sieht es als erwiesen an, dass ein 62-Jähriger gemeinsam mit Komplizen 14 Millionen Euro Umsatzsteuer am Finanzamt vorbei geschafft hat. Die Bande hatte Mineralöl zwischen Deutschland und Polen verschoben. Dafür soll der Mann nun vier Jahre und neun Monate in Haft. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht.