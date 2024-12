Magdeburg ist nach dem Anschlag eine andere Stadt geworden. Es ist still. Die Menschen schweigen. Sie gehen achtsam miteinander um. Im letzten Einkaufstrubel vor dem Fest drängelt niemand. Man spürt eine besondere Aufmerksamkeit füreinander. Das Leben ist kostbar, das hat der Anschlag schmerzlich in Erinnerung gerückt. In so einer Situation bekommen die Kirchen der Stadt eine besondere Rolle. Die Johanniskirche, wo vor 500 Jahren Martin Luther die Magdeburger von der Reformation begeisterte, ist zentraler Gedenkort geworden. Hier legen Menschen Blumen und Kerzen ab, hierhin tragen sie ihre Trauer.

Der Dom ist das wichtigste Bauwerk der Stadt. "Home is where the Dom is" heißt es in Magdeburg. Zum Trauergottesdienst am Tag danach ist der Dom voll. Als die Stadt im Dreißigjährigen Krieg zerstört wurde, flüchteten hierher die Menschen vor den Söldnern und den Bränden. Jetzt ist der Dom wieder voll. Auch auf dem Domplatz bei Kälte und Nässe stehen die Menschen beieinander, wärmen ihre Hände am Licht der Kerzen.