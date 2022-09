In Magdeburg werden am Montag 25 neue "Stolpersteine" zum Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus verlegt. Erstmals werden in Magdeburg auch Stolpersteine für Personen verlegt, die vor den Nazis fliehen konnten.

Erste Stolpersteine für Geflohene in Magdeburg

So wird beispielsweise an das Leid der Familie Hagen erinnert. Um der Ermordung durch die Nazis zu umgehen, musste diese die Flucht in die USA ergreifen. Nach Angaben der Stadt Magdeburg hatte sich ein Enkel der Familie Hagen beim Künstler und Initiator des Stolperstein-Projektes, Gunter Demnig, gemeldet. Der Enkel der betroffenen Familie wird auch bei der Verlegung des Steins anwesend sein.

In anderen Städten gibt es bereits Stolpersteine für Menschen, die unter den Nationalsozialismus gelitten haben, aber überlebten.

Am Montag wird auch der Stolperstein für die ermordete Hermine Katzenstein in der Ernst-Lehmann-Straße verlegt. Eine Enkelin der Frau wird anwesend sein. Der Vater der Frau hatte nach Angaben der Stadt eine nicht-jüdische Frau geheiratet und war trotz Verfolgung in Magdeburg geblieben.

Stolpersteine aus Spenden finanziert