Erinnerung an NS-Opfer 26 weitere Stolpersteine in Magdeburg verlegt

In Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus sind in Magdeburg am Donnerstag 26 weitere Stolpersteine verlegt worden. Insgesamt sollen es in diesem Jahr 55 werden. Ein weiterer Termin ist im Oktober geplant.