Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock

Oberleitung an Ringbrücke entfernt Magdeburg: Straßenbahnen fahren wieder am Damaschkeplatz

Hauptinhalt

24. Mai 2025, 10:06 Uhr

Seit Samstag können in Magdeburg die Straßenbahnenlinien 1 und 3 wieder am Damaschkeplatz nach Stadtfeld Ost fahren. Dort war die Oberleitung an der gesperrten Ringbrücke entfernt worden. Auch die Umleitung für den Bus 52 wurde aufgehoben.