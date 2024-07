Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Klaus-Dietmar Gabbert

Umleitungen Magdeburg: Keine Straßenbahnen auf der Strombrücke

26. Juli 2024, 08:07 Uhr

Weitere Baustellen beeinflussen den Straßenbahnverkehr in Magdeburg: So wird der neue Strombrückenzug bis zum neuen Schuljahr gesperrt. Der Tram-Verkehr rollt bis dahin über den Nordbrückenzug. Im Stadtteil Rothensee steht eine Sperrung an, um alte Hochwasserschäden zu beseitigen.