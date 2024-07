In Magdeburg kommt es seit Sonnabend zu weiteren Umleitungen im Straßenbahnverkehr. Grund sind Arbeiten am neuen Strombrückenzug. Alle Straßenbahnlinien zwischen den Ost- und Westteilen der Stadt werden über den Nordbrückenzug B1 geleitet. Betroffen ist auch der Nachtverkehr. Für Anwohner der Stadtinsel Werder fahren ersatzweise Busse.

Für die Kaiser-Otto-Brücke, die zum Strombrückenzug gehört, steht die erste Inspektion an. Ab Montag werden die riesigen Pylonen der Brücke kontrolliert. Eventuell werden hier noch Nacharbeiten am Beton nötig. Solange das geprüft wird, wird der Autoverkehr auf Teilabschnitten über die Straßenbahn geleitet. Daher steht die Trasse nicht zur Verfügung.

Mit Beginn des neuen Schuljahres am 5. August sollen die Straßenbahnen dann wieder planmäßig über die Magdeburger Strombrücke rollen, erklärten die Magdeburger Verkehrsbetriebe . Zeitgleich gibt es noch Markierungsarbeiten an der Fahrbahn. Ab Dienstag, den 6. August, wird voraussichtlich auch wieder der Autoverkehr wie gewohnt über die Elbe fahren. Zeitgleich wird dann die Sternbrücke wieder für den Durchgangsverkehr geschlossen.

Gebaut wird auch am Straßenbahnnetz im Norden Magdeburgs. Hier ist seit Freitagabend die Trasse zum Stadtteil Rothensee gesperrt. Dort wird unter anderem das neu gebaute Gleisdreieck am Straßenbahnbetriebshof Nord an die Strecke angeschlossen und die Fahrleitung auf der gesamten Länge von rund anderthalb Kilometern gezogen. Die Trasse war durch das Elbehochwasser 2013 beschädigt worden.