In Magdeburg kommt es am Wochenende zu weiteren Änderungen im Straßenbahnverkehr. Mit dem Abschnitt zwischen West- und Südring wird eine zusätzlich Strecke gesperrt. Wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) mitteilten, wird hier am Samstag das kürzlich erneuerte Gleisbett neu verdichtet.